Como é ‘Ficção Americana’, filme indicado ao Oscar 2024 que chegou discretamente ao streaming?

A partir de uma sátira inteligente com tons de drama e romance, o filme, baseado no livro Erasure, publicado em 2001 pelo escritor Percival Everett, busca expor o racismo e a hipocrisia do mercado editorial americano e, em certo ponto, até mesmo da indústria cinematográfica hollywoodiana.

A trama segue Thelonious “Monk” Ellison (Jeffrey Wright), um professor universitário e escritor negro cujos livros são reconhecidos no meio, mas não populares com o público geral. Tentando vender seu novo título, Monk é rejeitado por diversas editoras que consideram que seu trabalho “não tem relação com a experiência afro-americana”.