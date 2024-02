Oscar 2024: quem são os favoritos ao prêmio? Ouça análise dos 10 indicados a melhor filme

O mundo do cinema conhece os vencedores do Oscar no próximo dia 10 de março. A cerimônia começa às 20h e será transmitida pelo canal por assinatura TNT e no serviço de streaming Max. Se você não viu quase nada, ou mesmo nenhum filme, o Estadão te ajuda a não ficar perdido durante o evento. Neste podcast especial, comentamos (sem muito spoiler) os 10 indicados a melhor filme e também os favoritos nas principais categorias. Ouça:

Os filmes com maior número de indicações são Oppenheimer, com 13, Pobres Criaturas, 11, Assassinos da Lua das Flores, 10, Barbie, 8, e Maestro, 7. No episódio, os bastidores de cada um dos filmes, curiosidades e a análise dos longas. Você sabia que Amy Schumer poderia ter feito o papel da Barbie? E como foi a preparação de Emma Stone para viver uma mulher com cérebro de um bebê? E por que a prótese de nariz de Bradley Cooper em Maestro rendeu tanta polêmica? Sabia ainda que Zona de Interesse foi gravado como um 'Big Brother'?

Falamos sobre essas e outras histórias de mais uma edição do Oscar no podcast, que tem a participação de cinco jornalistas do Estadão.

Você também pode assistir à nossa série de vídeos sobre os indicados a melhor filme (que será atualizada até o dia 10):

Aos longo dos próximos dias, o Estadão publica os comentários em vídeo de Maestro, Zona de Interesse e Ficção Americana.