Quem é favorito ao Oscar 2024? Veja vencedores dos prêmios de filme, atores, atrizes e onde assistir

Confira abaixo quem foram os vencedores das principais categorias do Oscar (ou suas equivalentes) no SAG Awards (Sindicato dos Atores), DGA Awards (Sindicato dos diretores), Critics Choice Awards (Associação de críticos), PGA Awards (Sindicato dos produtores) e Spirit Awards (cinema independente), além do Bafta, prêmio britânico de cinema. Os prêmios WGA (Sindicato dos roteiristas) foi adiado por conta da greve e, neste ano, acontece apenas em abril, já após o Oscar.

Apesar de não haver garantia de semelhança, é possível encontrar algumas tendências, como o amplo domínio de Oppenheimer, recebendo prêmios de melhor filme, assim como o Christopher Nolan levando como melhor diretor - inclusive no DGA, que ‘acertou’ 18 dos últimos 20 ganhadores do Oscar. Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados) e Robert Downey Jr. (Oppenheimer) também dominaram as categorias coadjuvantes de atuação.