Faroeste gay de Almodóvar, com Pedro Pascal e Ethan Hawke, é inspirado em fado de Amália Rodrigues

EFE - O novo filme de Pedro Almodóvar, o curta Strange Way of Life, vai fazer parte da seleção oficial do próximo Festival de Cinema de Cannes, anunciou a organização.

O filme de 30 minutos é a segunda experiência do cineasta na língua inglesa, depois de outro curta, The Human Voice (2020), e foi definido por seu diretor como um faroeste de temática homossexual em que dois pistoleiros se tornam amantes. Pedro Pascal e Ethan Hawke formam o casal do curta.

O título refere-se a um fado da famosa cantora portuguesa Amália Rodrigues, Estranha Forma de Vida, no qual se sugere que não há existência mais estranha do que viver virando as costas aos próprios desejos, comenta Almodóvar no comunicado do festival.

A pré-estreia mundial contará com a presença de Almodóvar e seus dois protagonistas, Pedro Pascal e Ethan Hawke, e posteriormente o diretor e parte da equipe participarão de um encontro com a imprensa.

O cineasta Pedro Almodóvar, durante as filmagens de seu novo curta: 'Strange Way of Life'ATORIO) Foto: EFE/El Deseo

A 76.ª edição do Festival de Cinema de Cannes acontece de 16 a 27 de maio, mas a organização ainda não divulgou a data de exibição do mais recente trabalho do cineasta espanhol.

Continua após a publicidade

Almodóvar tem boas lembranças de visitas anteriores a Cannes, onde em 1999 ganhou o prêmio de Melhor Diretor por Tudo sobre Minha Mãe.

Além do curta de Almodóvar, Cannes vai exibir também Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, e o novo filme da franquia Indiana Jones: Indiana Jones e a Relíquia do Destino.