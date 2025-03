Fernanda Torres: A febre do Oscar pela atriz fez dela a musa do carnaval deste ano

O Oscar acontece bem no meio do carnaval, a maior festa do Brasil, que vai até terça-feira, 4. Durante os cinco dias de folia, o resto do mundo geralmente fica em segundo plano enquanto os brasileiros se soltam e se divertem. Mas este ano é diferente, e a atenção voltada ao Oscar reflete o orgulho do Brasil por sua cultura e o desejo de ser reconhecido no cenário global.

“Imagine só, ela ganhar o Oscar no domingo de carnaval. Vai ser uma celebração dupla”, disse Clarissa Salles, 33 anos, à Associated Press, enquanto comprava uma estatueta do Oscar de brinquedo em uma rua de comércio popular em São Paulo para sua fantasia.