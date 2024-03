‘Frida’ busca entrar no mundo, na mente e no coração da pintora para explicar sua arte íntima e crua

A cineasta Carla Gutiérrez combina narração em primeira pessoa com imagens de arquivo e animações interpretativas do trabalho de Kahlo no documentário Frida, atualmente disponível no Prime Video nos Estados Unidos (e no Brasil) e que será lançado nos cinemas do México em 9 de maio.

Gutiérrez, que nasceu no Peru e se mudou para os Estados Unidos quando era adolescente, lembra que a primeira vez que se conectou com as pinturas de Frida foi na faculdade.