Godzilla Minus One, vencedor do Oscar de melhores efeitos visuais deste ano, voltará aos cinemas brasileiros, dessa vez em uma nova versão. A partir de 18 de julho, os fãs da franquia poderão conferir o longa do diretor Takashi Yamazaki em preto e branco. Uma espécie de homenagem ao primeiro filme do kaiju, lançado há 70 anos, Godzilla Minus One / Minus Color (Godzilla Minus One / Sem Cor, em tradução livre) só foi exibido anteriormente no Japão, país de origem do filme.

Embora o tributo ao início da franquia seja relevante, esta não é a única razão para o lançamento desta nova versão. “As imagens em preto e branco fazem Godzilla parecer muito realista e documental, o que causa ainda mais medo”, disse Yamazaki, pontuando que ficou com as pernas bambas ao ver a primeira aparição do kaiju em Minus Color. “Mesmo já tendo visto Godzilla muitas vezes, sentimos que apareceu algo completamente diferente nesta versão. Então isso não é só para quem gostou de Godzilla Minus One, é também para aqueles que estão assistindo pela primeira vez”.

Cena de 'Godzilla Minus One / Minus Color', versão em preto e branco do longa premiado no Oscar 2024 Foto: Sato Company