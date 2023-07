‘Homem-Aranha’ e ‘Caça-Fantasmas’: confira novos filmes afetados pela greve de Hollywood

Segundo a revista Variety, o calendário de lançamentos da Sony Pictures foi alterado devido à greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood. Entre as produções afetadas, estão o futuro filme da franquia Aranhaverso e o novo Caça-Fantasmas.

Segundo fontes da Sony para a revista, o elenco de vozes que dublaria Homem-Aranha: Além do Aranhaverso, terceiro filme da nova saga de animação do super-herói, não poderá continuar as gravações por causa da greve. Por isso, o filme – originalmente marcado para março do próximo ano – foi totalmente retirado do calendário.

Homem Aranha no Aranhaverso, de 2018 Foto: Sony

Já Ghostbusters: Afterlife, protagonizado pelo ator Paul Rudd, estava previsto para o Natal deste ano. Com as mudanças, o longa foi adiado para 29 de março de 2024.

Há também um novo Karate Kid previsto no calendário da produtora. O filme, que sairia em junho do próximo ano, foi adiado em quase seis meses e agora está previsto para dezembro de 2024.

Em contrapartida, alguns filmes finalmente ganharam datas. Madame Web, nova história do universo do Homem-Aranha, está previsto para lançamento em 14 de fevereiro. Venom 3 foi marcado para 12 de julho e Bad Boys 4, franquia de ação estrelada por Will Smith, ganhou a data de 14 de junho de 2024.

Segundo a Variety, essas mudanças são só a “ponta do iceberg” quando se trata dos atrasos relacionados às greves. Com as produções encerradas e as estrelas afastadas do circuito promocional, mais produtoras de grande porte terão seus lançamentos afetados.