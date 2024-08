‘Motel Destino’, de Karim Aïnouz, será uma trilogia; filme estreou sob aplauso em Cannes

Para quem está curioso com a estreia de Motel Destino, do diretor cearense Karim Aïnouz, há uma notícia melhor ainda: o filme, que recebeu 12 minutos de aplausos no Festival de Cannes e foi aclamado em Gramado, é, na verdade, o primeiro de uma trilogia que Aïnouz pretende lançar. O anúncio foi feito pelo diretor em uma entrevista ao jornal O Globo.

Motel Destino é um suspense erótico que acompanha a vida de Heraldo (Iago Xavier), um jovem recém-saído de uma pena socioeducativa que se refugia em um motel sujo e decadente. Por lá, Heraldo forma um triângulo amoroso pouco convencional com o casal Elias (Fábio Assunção) e Dayana (Nataly Rocha).

Cena de Motel Destino, de Karim Aïnouz Foto: Divulgação

Além de Motel Destino, que estreia no dia 22 de agosto nos cinemas, Aïnouz vai também lançar Trevo de Quatro Navalhas e Lana Jaguaribe. Ambos ainda não têm data de estreia.