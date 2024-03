Oscar 2024: saiba a que horas começa e onde assistir e veja lista de indicados

Neste domingo, 10, o Oscar realiza a 96ª edição da maior premiação do cinema mundial. O evento ocorre no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e é transmitido para o mundo inteiro ao vivo. E este ano a festa começa uma hora mais cedo.

De acordo com o portal The Hollywood Reporter, o motivo da antecipação do horário é estratégico. Lutando a cada ano contra a perda de audiência, a produção espera conseguir manter os espectadores ligados até o final. Outro motivo seria o início do horário de verão, ocorrido na madrugada deste domingo.

Veja abaixo os detalhes da cerimônia, organizada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, e como assistir.

A 96ª edição do Oscar ocorre neste domingo, 10 de março de 2024 Foto: Allison Dinner/EPA/EFE

Quando vai ser o Oscar?

A cerimônia da 96ª edição do Oscar acontece no domingo, 10 de março.

Que horas começa o Oscar?

Às 20 horas, no horário de Brasília. A transmissão começa às 19h.

Oscar ao vivo: onde assistir?

A premiação será transmitida na TV por assinatura, pelo canal TNT, e no streaming, na Max.

Que horas começa o tapete vermelho do Oscar?

O tapete vermelho começa uma hora antes da cerimônia, às 19 horas.

Publicidade

Oscar 2024 ocorre neste domingo, 10, às 20h, em Los Angeles, com transmissão pela TV e streaming Foto: Al Seib / A.M.P.A.S.

Veja a lista de indicados ao Oscar 2024

Melhor Filme

Ficção Americana

Anatomia de uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

Melhor Direção

Justine Triet, por Anatomia de uma Queda

Martin Scorsese, por Assassinos da Lua das Flores

Christopher Nolan, por Oppenheimer

Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas

Jonathan Glazer, por Zona de Interesse

Melhor Ator

Bradley Cooper, por Maestro

Colman Domingo, por Rustin

Paul Giamatti, por Os Rejeitados

Cillian Murphy, por Oppenheimer

Jeffrey Wright, por Ficção Americana

Melhor Atriz

Annette Bening, por NYAD

Lily Gladstone, por Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller, por Anatomia de uma Queda

Carey Mulligan, por Maestro

Emma Stone, por Pobres Criaturas

PUBLICIDADE Melhor Ator Coadjuvante Sterling K. Brown, por Ficção Americana

Robert De Niro, por Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr, por Oppenheimer

Ryan Gosling, por Barbie

Mark Ruffalo, por Pobres Criaturas

Melhor Atriz Coadjuvante