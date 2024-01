E é aí que voltamos para a discussão sobre a categoria na qual Segredos de um Escândalo foi submetida no Globo de Ouro. Nessa trama, que pode até parecer uma história de novelas clássicas de Manoel Carlos, mas ambientada no subúrbio norte-americano, não há nada de banal. Nada de clássico. Haynes retorna às suas origens como um cineasta que gosta de cutucar a sociedade (vide o ótimo Longe do Paraíso, de 2002), e rir das mentiras.

Oras, a mentira tem algo de cômico. Por que, exatamente, uma pessoa mente? Para parecer melhor do que outra. Para fingir que as coisas estão dando certo quando, na verdade, estão caindo como um castelo de cartas. Para manter seu status quo. Tudo isso, no fim das contas, é ridículo. É tosco. Haynes sabe disso e aplica essa sensação no filme.