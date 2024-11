‘Wicked’ e ‘O Mágico de Oz’: Entenda a conexão entre os universos mágicos

O universo mágico de Oz, criado pelo escritor L. Frank Baum em 1900, ganhou vida própria ao longo das décadas, inspirando inúmeras adaptações e releituras. Quem não foi impactado pela interpretação de Judy Garland como Dorothy na versão de 1939? Wicked, que chega nesta quinta, 21, aos cinemas, é outro produto que nasce a partir da obra de Frank Baum. Mas qual é a real conexão entre Wicked e o clássico O Mágico de Oz?

Cena do filme 'O Mágico de Oz', de 1939, com Judy Garland Foto: MGM

PUBLICIDADE A história original de Baum, O Maravilhoso Mágico de Oz, narra as aventuras de Dorothy, uma menina do Kansas que é transportada por um ciclone para a terra mágica de Oz. Lá, ela encontra personagens icônicos como o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, além de enfrentar a temida Bruxa Má do Oeste. Wicked, por sua vez, é uma releitura que se passa antes dos eventos narrados em O Mágico de Oz. A trama foi escrita por Gregory Maguire e publicada em livro no ano de 1995. Foi este livro que deu origem ao musical da Broadway de 2003, que agora serve como base para a criação cinematográfica. Wicked é centrado na história de Elphaba, a futura Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa do Sul. A trama explora como essas duas personagens, inicialmente amigas, seguem caminhos diferentes que as levam a se tornarem as bruxas que conhecemos no romance original.

Uma das curiosidades mais interessantes é que Wicked reinterpreta os acontecimentos de O Mágico de Oz, dando nova profundidade e complexidade aos personagens. Por exemplo, a obra explora como Elphaba, nascida com pele verde, enfrenta discriminação e incompreensão, levando-a a se rebelar contra a tirania do Mágico de Oz.

Outro ponto é que, enquanto O Mágico de Oz é uma obra mais voltada ao público infantil, Wicked aborda temas mais maduros, como preconceito, poder e a natureza do bem e do mal. O musical e agora o filme questionam a perspectiva maniqueísta da história original, mostrando que nem tudo é preto no branco na Terra de Oz.

Cynthia Erivo e Ariana Grande são as protagonistas de 'Wicked' Foto: Universal/Divulgação

‘Wicked’ nos cinemas

A adaptação cinematográfica de Wicked, dirigida por Jon M. Chu, traz toda a magia e complexidade do musical para as telonas. O filme conta com um elenco de peso, incluindo Cynthia Erivo, como Elphaba, e Ariana Grande, como Glinda.

A produção do filme é grandiosa, com cenários construídos do zero e mínimo uso de computação gráfica, buscando recriar a atmosfera mágica de Oz. Um detalhe curioso é que mais de 9 milhões de tulipas foram plantadas e cultivadas no norte da Inglaterra para criar um campo gigantesco que aparece no filme.