Aprenda dois drinques com espumante para ceia de Réveillon; veja vídeo

É tradição. A ceia de Réveillon pede sempre um espumante. É nesta época do ano que as vendas deste tipo de bebida dispara (de acordo com dados do Índice de Preços dos Supermercados, calculado pela Associação Paulista de Supermercados em parceria com a Fipe, o espumante teve aumento de preço de 3,52%). Por isso, visitamos o bartender Thiago Toalha, da House of Coisas e do bar Fiíca para nos ensinar dois drinques fáceis e refrescantes com espumante. “São os drinques que eu faço pra mim e para a minha família na ceia de ano novo”, disse.

São Paulo, SP 05/12/2023 PALADAR / TESTE ESPUMANTES - Na foto: . Foto: Leo Martins/Estadão Foto: LEO MARTINS

Vamos a eles:

Negroni Sbagliato

30 ml de vermute tinto

30 ml de Campari

E complete o como com espumante

(Não esqueça do gelo no copo).