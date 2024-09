Faculdade de Medicina da USP e HC assinam parceria com Grupo Fleury para dar bolsas de pesquisa

O foco inicial do projeto será na área de cardiologia, especialmente no setor de ecocardiografia. Com duração de cinco anos, o projeto quer incentivar o desenvolvimento de pesquisas avançadas e os alunos selecionados serão contemplados com bolsas, pagas pelo Fleury, para integrar as equipes do HC, da FMUSP e do laboratório, com uma dedicação semanal de 20 horas.

Os resultados das pesquisas serão compartilhados por meio de publicações científicas e da participação dos bolsistas em bancas de defesa de doutorado.