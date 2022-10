Um festival de rock e mais oito shows para conferir em São Paulo

No domingo, 23, a edição do Rock Fun Fest leva ao centro de São Paulo shows das bandas Noturnall, Supercombo, Detonautas, InDharma, Clash Bulldogs e Big Band Brasil Jazz Sinfônica, com entrada gratuita. A Noturnall, que conta com o vocalista Thiago Bianchi, o baterista Henrique Pucci, o baixista Saulo Xakol e o guitarrista americano Mike Orlando, vai aproveitar a passagem pela cidade para gravar DVD.

O grupo preparou uma superprodução, com atrações como a bateria giratória, na qual o baterista toca de ponta-cabeça, uma sessão acústica com velas no palco, show de laser e Thiago Bianchi aterrissando de tirolesa no palco.

“É preciso amar muito o rock e o heavy metal para realizar toda essa produção, algo raríssimo em um evento municipal. O povo merece ver um show produzido, digno, e gratuito”, diz Bianchi.









O vocalista afirma que a banda pretende seguir com apresentações gratuitas. “É um projeto nosso, queremos fazer com as prefeituras do País. O heavy metal precisa encontrar seu público e o Brasil precisa cada vez mais de grandes produções que tragam bom entretenimento, que é o que o brasileiro merece, ainda mais com tudo o que está passando.”

A banda Noturnall, que recentemente se apresentou no palco Rock District do Rock in Rio, tem registrado suas apresentações no Brasil e no mundo - como na Rússia - e, recentemente, gravou com o cantor Ney Matogrosso uma nova versão de O Tempo Não Para, de Cazuza.

Dom. (23), 11h. Av. Ipiranga com R. 24 de Maio, centro. Gratuito.

Beto Guedes

Membro do lendário Clube da Esquina, ao lado de Milton Nascimento e Lô Borges, o cantor e compositor músico mineiro, acompanhado de banda, apresenta o show 50 Anos Depois - De Volta ao Clube. No repertório, músicas que se tornaram clássicos, entre elas, Um Girassol da Cor de Seu Cabelo, Maria Solidária, Amor de Índio, Sol de Primavera, O Sal da Terra e Canção do Novo Mundo.

Dom. (23), 19h30. Bourbon Street. Rua Dos Chanés, 127, Moema. R$ 160. bit.ly/betoguedesshow





Show de Illy canta com Marina Sena

Lança seu novo álbum, O Que me Cabe, que tem a participação de Adriana Calcanhotto. Para a apresentação, ela convidou a cantora Marina Sena.

Dom. (23), 18h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40. https://bit.ly/illysesc

Música pela Cura

A orquestra de câmara americana faz apresentação dentro do projeto Música pela Cura 2022, promovido pela Tucca (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). Com 18 músicos, a orquestra traz repertório que ressalta a diversidade racial e étnica na música clássica.

2ª (24), 21h. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elísios. R$ 320.

Festival Matangi

Promovido pelo selo Matangi, a 1.ª edição do festival celebra gêneros como pop alternativo, rock e trip-hop com apresentações de 1LUM3 e Geo, trio Cleef e quinteto LaVolta.

Sáb. (22), 19h. Casa do Rockambole. R. Belmiro Braga, 119, Pinheiros. R$ 60. https://bit.ly/matangifestival





A cantora Duda Beat é convidada da Orquestra Ouro Preto Foto: Fernando Tomaz





Duda Beat com orquestra

A cantora pernambucana é a convidada da vez da Orquestra Ouro Preto dentro do projeto SulAmérica Sessions. Além de seus sucessos, o maestro Rodrigo Toffolo sugeriu fazer homenagem ao movimento Manguebeat, do Recife.

3ª (25), 20h30. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 40/R$ 80.

Tony Tornado

Aos 92 anos, o ator e cantor sobe ao palco acompanhado pela banda Funk Essência e por seu filho Lincoln Tornado para interpretar clássicos da soul music como Podes Crer, Amizade, Me Libertei e Festa de Santo Reis. Tornado, que imortalizou a canção BR 3, é um dos mais importantes nomes da música preta no Brasil.

Sáb. (22), 20h; dom. (23), 18h. Sesc Santana. Avenida Luiz Dumont Villares, 579, Santana. R$ 12/R$ 40. https://bit.ly/tonytornadosesc





O cantor e ator Tony Tornado faz show em São Paulo Foto: LEONARDO SOARES/ ESTADÃO

Nelson Ayres Big Band

O maestro, produtor musical e instrumentista celebra os 50 anos da Nelson Ayres Big Band com um espetáculo que traz o repertório que consagrou uma das mais prestigiadas bandas brasileiras. Entre as canções que serão apresentadas estão Na Glória, de Raul de Souza, Meio de Campo, de Gilberto Gil, Por Constante, de Guinga, além de composições de Ayres, como Olé! e A Arte de Voar.

Sáb. (22), 22h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 12/R$ 40. https://bit.ly/nelsonayressesc

João Carlos Martins

O maestro João Carlos Martins, à frente da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, faz a junção da erudita Sinfonia n.º 1 de Ludwig Van Beethoven em seus quatro movimentos com a trilha sonora da saga Star Wars, composta pelo compositor e maestro John Williams, eleita pela American Film Institute (AFI) como a mais memorável de todos os tempos.

2ª (24) e 3ª (25), 21h. Teatro Bradesco. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes. R$ 35/R$ 180.

