A música também vai nesse embalo: o grupo flamenco Gipsy Kings faz única apresentação no Vibra São Paulo no domingo. No mesmo dia, no Espaço Unimed, o cantor Maurício Manieri relembra hits como Minha Menina e Bem Querer e clássicos da música mundial dos anos 1970, 1980 e 1990.

No teatro, a atriz Mel Lisboa faz uma apresentação gratuita de Madame Blavatsky - Amores Ocultos nesta quinta, 28. O destaque também vai para o musical Será, um Grito Musical, inspirado em Renato Russo e apresentado no Centro Cultural São Paulo (CCSP) na próxima terça, 2.