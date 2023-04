Nadia Murad, Nobel da Paz em 2018, vem ao Brasil para participar do ‘Fronteiras do Pensamento’

A ativista iraquiana Nadia Murad, Prêmio Nobel da Paz em 2018, confirmou presença na temporada 2023 do Fronteiras do Pensamento.

Nadia Murad é autora do livro 'Que eu seja a última' Foto: KAY NIETFELD / via REUTERS

Nadia concentra seus esforços na conscientização de grandes lideranças internacionais para colocar um ponto final no uso da violência sexual em guerras e conflitos armados. Aos 21 anos, ela foi sequestrada e passou três meses sob julgo do grupo terrorista Estado Islâmico. Os horrores que viveu descritos no livro Que eu seja a última (2017) foram o combustível para sua luta, como Embaixadora da Boa Vontade da ONU.

O Fronteiras do Pensamento, evento que já impactou mais de 300 mil pessoas nos últimos 17 anos, terá início em maio e, nos próximos dias, será divulgada a sua programação completa. Inscrições pelo site: www.fronteiras.com.

O evento é híbrido (presencial e online). Em São Paulo, ele vai acontecer no B32 - Av.Brigadeiro Faria Lima, 3732. Já em Porto Alegre, o Fronteiras do Pensamento será realizado no Teatro Unisinos.