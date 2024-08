‘A gente vive quase uma guerra civil’, diz Andréia Horta, que estreia a série ‘Cidade de Deus’

A série se passa no mesmo universo do filme Cidade de Deus. Você é uma fã do filme? Isso contou na hora de você aceitar fazer o papel?

Com certeza. Quando assisti o filme eu tinha 19 anos e estava na faculdade de Artes Cênicas, era uma jovem artista. O filme foi um arrebatamento, porque o cinema brasileiro estava retomando... Eu nunca tinha visto aquelas atuações daquela maneira, porque eu acho que eles também inauguram uma maneira de atuar no cinema, com aquela montagem alucinante e a história contada com muita crueza. É um filme épico. E saber que seria a história 20 anos depois me deixou muito acesa e mais fascinada ainda.

O público tem um fascínio pelas histórias de ação que se passam nas favelas e envolvem o tráfico, algo que faz parte da realidade do nosso País. Na sua opinião, por que as pessoas se sentem tão envolvidas com esse tema?

É a nossa realidade, a gente tem uma certa intimidade com isso. Estamos almoçando e está no noticiário. Também tem algo assim, quando vemos o celular. Hoje em dia a gente é cercado de telas por todos os cantos, então você está o dia inteiro cercado, a gente se tornou o fono sapiens, como diria o filósofo. Em se tratando do Rio de Janeiro, isso é uma realidade diária mesmo, a gente vive quase com um estado de guerra civil, você escuta barulhos de tiros. Acho que quando você coloca uma câmera do lado de dentro dessa realidade humanizando esses personagens, dando pra eles um batimento cardíaco, uma história, uma narrativa e um sentimento, você aprofunda um pouco as coisas. Conseguimos desnaturalizar e fazer o que é o nosso serviço na arte, que é humanizar essas coisas, trazer para o devido espanto que isso deve nos causar.