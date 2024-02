Achou que o carnaval tinha chegado ao fim? Sábado tem ‘Navio Pirata’ no entorno do Parque Ibirapuera

O Navio Pirata, do BaianaSystem, sai no próximo sábado, dia 17, no entorno do Parque Ibirapuera. A concentração está programada para acontecer a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral.

Com o tema “Batukerê: Toda Fé, Toda Paz”, o navio propõe uma viagem ao carnaval de rua de São Paulo.

O grupo que se apresenta dentro da programação do Carnaval Viva a Rua, realizado pelo Coletivo Pipoca, conta com a presença dos artistas Vandal e Larissa Luz.

O cortejo celebra os 15 anos do BaianaSystem e 10 anos do Navio Pirata.

Navio Pirata com BaianaSystem Foto: Pedro Magrod

Serviço

Navio Pirata com BaianaSystem

Data: 17 de fevereiro de 2024Horário Concentração: 13h

Horário do desfile: 14h

Horário Dispersão: 18h

Endereço Concentração: Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco

Endereço Dispersão: Av. Pedro Álvares Cabral x Monumento às Bandeiras