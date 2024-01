Alexandre Birman é eleito a ‘Personalidade do Ano’ pela Brazilian-American Chamber of Commerce

Alexandre Birman, CEO/CCO da Arezzo&Co, foi eleito a ‘Personalidade do Ano’ pela Brazilian-American Chamber of Commerce. O prêmio é realizado anualmente pela organização, que desempenha um papel importante na facilitação do comércio e nos investimentos bilaterais entre os dois países.

Sobre a eleição, Birman declarou: “Um reconhecimento de uma vida dedicada ao nosso negócio, ancorada em pilares e princípios muito fortes incentivados, principalmente pelo meu pai, Anderson Birman, e que se mantém firme na nossa cultura”, disse.

Alexandre Birman é eleito a Personalidade do Ano Foto: Marcus Leoni

A cerimônia para celebrar a Person of the Year já tem data marcada e acontece no dia 15 de maio de 2024, em Nova York. A Brazilian-American Chamber of Commerce deve reunir cerca de mil líderes da comunidade internacional de negócios para homenagear os premiados.