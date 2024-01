Aniversário de SP: ‘passaporte’ vai garantir entrada gratuita em equipamentos culturais do centro

Para comemorar os 470 anos da cidade de São Paulo, o Núcleo de Instituições Culturais do Centro Histórico acaba de lançar o “Passaporte Nicho”, roteiro cultural que inclui diversos equipamentos culturais da região do centro de SP, como o Museu da bolsa do Brasil, Pateo do Collegio, Fundação Theatro Municipal, Caixa Cultural, o Centro Cultural Banco do Brasil e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo.

O museu da Bolsa do Brasil Foto: Natalia Tonda