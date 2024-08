Antiquária Paloma Danemberg lança série documental sobre ‘garimpo’ de móveis e objetos pela França

Antiquária, curadora e fundadora da AD. Studio, Paloma Danemberg, realiza nesta terça-feira, dia 27, no Cinemark do Shopping Cidade Jardim (19h), a première de lançamento de sua série documental “A Colecionadora de Histórias”.

O projeto audiovisual narra histórias de sua jornada de garimpo pela França

No comando de uma van, ela percorre mais de 50 horas de estrada, fazendo paradas entre vilarejos e cidades na rota entre Paris e Bordeaux.

Paloma Danemberg em ' A Colecionadora de Histórias' Foto: Arquivo Pessoal

A garimpeira busca móveis e objetos do final do século XIX e início do século XX, vindos de diversos universos: escolar, rural, artesanal, esportivo e publicitário.

A série é dividida em 4 episódios, com duração de cerca de 20 minutos e estará disponível no YouTube e demais redes sociais de Paloma Danemberg.