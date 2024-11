Arquiteta e designer Fernanda Marques celebra 35 anos de carreira com exposição retrospectiva

Além disso, o espaço expositivo conta com peças de design assinadas por Fernanda, distribuídas nas áreas interna e externa da galeria. Para Fernanda, a mostra representa uma coleção de memórias afetivas, percorrendo suas áreas de atuação em arquitetura, interiores e design de produto.

Ao longo da última década, Fernanda conquistou dezenas de prêmios, como Design Awards, Americas Property Awards, IF Awards, IDA Design, RDI–Retail Design, Acquisition International Awards (Global Excellence Awards e The Voice of Modern Business), Latin and South America Business, Master Real Estate Award e New World Report 2020 Awards–South America Business e Design &Build Awards.