Artista português Carlos Bunga terá sua primeira exposição individual no Brasil

Celebrado no circuito internacional de arte, o artista nasceu no Porto, em 1976, em uma família recém-migrada ao fim das guerras coloniais na África Portuguesa. Bunga participou da Bienal de 2023 e vai criar na Nara Roesler duas instalações com caixas de papelão e fita adesiva: uma na vitrine, e outra no espaço expositivo, que precisará ser atravessada pelo público, para acessar seus outros trabalhos.

“No meu processo de trabalho, sinto-me mais próximo de um pássaro que constrói o seu ninho do que de um arquiteto”, diz o artista.