Ator de ‘Jamaica Abaixo de Zero’ vem a São Paulo para celebrar 30 anos do filme

O ator norte-americano Malik Yoba, um dos protagonistas de “Jamaica Abaixo de Zero”, vem ao Brasil para celebrar os 30 anos do lançamento do filme. Em São Paulo, Malik vai palestrar no Cinema Summit no hotel Rosewood, nesta quinta-feira, 14. Ele participa de painel com o ator Duda Nagle, o diretor e ator André Luís, a atriz Paola Rodrigues e o empresário Nana Baffour. A comédia conta os desafios de velocistas jamaicanos que formaram um time para competir bobsleigh, uma espécie de corrida de trenó, na Olimpíada de Inverno do Canadá em 1988.

Malik Yoba Foto: Ásia Geiger