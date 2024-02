Autor de biografias do Planet Hemp e Champignon vai lançar obra sobre a banda Mundo Livre S/A

O líder da banda e compositor é o Fred 04, então no ano passado nós conversamos pessoalmente em SP e ele achou a ideia bem legal, inclusive porque

“Não existem biografias sobre os artistas do manguebeat. A de Chico Science está sendo escrita por um jornalista aqui do Recife. O mais próximo disso são livros escritos por Canibal, do Devotos, Otto e Karina Buhr, eles sendo autores, mas não biografias sobre a carreira deles”, diz Pedro.

Segundo ele, foi um desejo de Fred 04, líder da banda, que o livro saísse este ano, para que a data coincidisse com o aniversário de 40 anos do grupo. Luna está no Recife fazendo as entrevistas para o livro. O autor ainda não tem uma data de lançamento para a obra.

“Eu nem sabia que eles eram tão antigos, de 1984. E aí, somado a esse gancho, em 2024 também completarão 30 anos do primeiro disco deles, Samba Esquema Noise, lançado em 1994 pela Banguela Records, que era o selo do Miranda com alguns integrantes dos Titãs.”