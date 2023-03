Bruna Lombardi participa de megaexposição sobre a evolução do ser humano no Rio de Janeiro

Bruna Lombardi está atualmente num retiro na Bahia, de onde volta no meio da semana. Ela faz um pit stop rápido em São Paulo — há 20 anos ela se divide entre Trancoso, São Paulo e Los Angeles — e na sexta-feira segue para o Rio de Janeiro, onde apresenta no sábado (25) a exposição “O Futuro do Ser”. A expo, gratuita, acontecerá em uma estrutura gigantesca, com três domos enormes montados em frente ao Museu do Amanhã, na Praça Mauá, região central carioca. Trata-se de uma experiência imersiva e artística, que narra o papel da ciência na longevidade humana.

Atriz e escritora Bruna Lombardi. Foto: Arquivo pessoal

Essa será a primeira ação dela como embaixadora da farmacêutica japonesa Daiichi Sankyo, que promove a mostra que acontece gratuitamente no Rio, nos dias 25 e 26. “Acho que essas escolhas não vem por acaso, acho que tudo tem, mesmo, uma coisa ali que colabora. Estou falando de energia. Confio muito nisso. Acredito mesmo que cada um de nós, com pequenas ações que sejam, conseguem fazer a diferença. Todo debate a respeito da nossa evolução é bem vindo. E quando temos grandes corporações, laboratórios, que financiam pesquisas caríssimas na busca da saúde humana, dá um salto qualitativo e quântico, naquilo que busco desde que me entendo por gente: evoluir”, diz ela.

MS e Pivô inauguram exposição no Copan

O Instituto Moreira Salles, em parceria inédita com o Pivô – associação cultural sem fins lucrativos com sede no Copan – realiza a partir de 1º de abril a exposição Entre nós: dez anos de Bolsa ZUM/IMS. A curadoria é de Thyago Nogueira, coordenador da área de fotografia contemporânea do IMS, Daniele Queiroz, curadora-assistente, e Ângelo Manjabosco, pesquisador. A exposição ocupará o primeiro andar do Pivô. Serão apresentadas cerca de 250 obras, entre fotografias, vídeos e instalações. Entre os artistas estão: Aleta Valente, Aline Motta, Bárbara Wagner, Castiel Vitorino, João Castilho e Letícia Ramos.

BLOCO DE NOTAS

JUSTIÇA. O ministro Luis Felipe Salomão, a juíza Renata Gil de Alcântara Videira, a ministra Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro e Erika Siebler Branco (vice-presidente do Instituto Justiça e Cidadania) são presenças confirmadas no seminário “O Sistema de Justiça pelas mulheres”, dia 23 de março, no auditório da Escola Paulista da Magistratura.

ONU. No próximo dia 24, o empreendedor social Fábio Silva, criador da plataforma Transforma Brasil, vai receber, em Nova York, o certificado de adesão ao Pacto Global da ONU. Nos dias 31 de março e 1 de abril, ele participa da Brazil Conference, ao lado de Jorge Paulo Lemann, apoiador do evento, do publicitário Nizan Guanaes e da deputada Federal pelo PSB, Tabata Amaral.

LANÇAMENTO. O infectologistas Jacyr Pasternak lança o romance Tio Zulmiro Não Se Chamava Assim – prefaciado pela médica infectologista Rosana Ritchmann. O autor irá autografar a obra na quinta-feira, às 18h, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis.

CONEXÃO PERU. O SubAstor recebe na quinta-feira, os bartenders do Carnaval Bar – que ocupa a 44ª colocação na lista do The World’s 50 Best Bars. Desembarcam, diretamente de Lima, no Peru, os bartenders Aaron Diaz, Juan Jesús Benitez e Christian Retamozo.