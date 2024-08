Butantan assina acordo com instituto da Universidade Duke para alavancar pesquisas em vacinas

Além disso, o Butantan e o DHVI buscam estabelecer um Programa de Pesquisa e desenvolvimento de vacinas estratégicas contra patógenos com potencial pandêmico.

O DHVI é um instituto de pesquisa interdisciplinar e interdepartamental que faz parte da Universidade Duke. A instituição foi criada em 1990 para apoiar os esforços da universidade no desenvolvimento de vacinas e terapias para o HIV e outras infecções emergentes.

“O Instituto Butantan, uma instituição de pesquisa de 123 anos, encontrou um grande parceiro nos Estados Unidos no desenvolvimento de produtos e vacinas para prevenir e tratar doenças. O Human Vaccine Institute, da Universidade de Duke, é um dos principais centros de referência nos Estados Unidos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e, mais importante, rotas tecnológicas de novos produtos. São inovações que buscam vacinas contra HIV, influenza, Covid-19, que agora, a partir desse memorando de entendimento, estará fazendo vários desses projetos em cooperação com o Butantan. Nós vemos nisso uma excepcional oportunidade de internacionalizar cada vez mais a nossa instituição”, disse Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan.