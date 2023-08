Carlinhos de Jesus irá se apresentar no vão livre do Masp na Semana Paulista de Dança

O Masp (Museu de Arte de São Paulo) apresenta, de 23 a 27 de agosto, a 5ª edição da Semana Paulista de Dança, com apresentações no MASP Auditório e também no vão livre do museu.

Com curadoria de Anselmo Zolla, coreógrafo e diretor artístico da Studio3 Cia. de Dança, a temporada conta com a participação das companhias como o Studio3 Cia. de Dança (SP), Marcia Milhazes Companhia de Dança (RJ), Cia. de Dança Palácio das Artes (MG), Cia. de Dança Carlinhos de Jesus e outras.

Carlinhos de Jesus irá se apresentar no vão livre do Masp Foto: Alle Vidal

Para a noite de estreia, a Studio3 Cia. de Dança apresenta o espetáculo ‘Paris’, de Anselmo Zolla e Jorge Takla.

Na quinta-feira (24), o Masp traz o espetáculo ‘Paz e amor II’, da Marcia Milhazes Companhia de Dança, com a participação da pianista japonesa Yuka Shimizu.

Já a Cia. de Ballet Dalal Achcar apresenta, na sexta-feira (25), o espetáculo ‘Macabéa’, de Márcia Jaqueline. Na mesma noite, a Cia. de Dança Palácio das Artes faz a estreia nacional do espetáculo ‘Poderia Ser Rosa’, de Henrique Rodovalho.

No sábado (26), a programação começa com espetáculos que trazem coreografias concebidas especialmente para o vão livre do MASP, incluindo a montagem de ‘Rio de Janeiro’, da renomada Cia. de Dança Carlinhos de Jesus, com Carlinhos de Jesus em cena acompanhado de dez dançarinos.

À noite, o Grupo Cena 11 Cia. de Dança apresenta, no Grande Auditório, o espetáculo ‘Eu não sou só eu em mim’, de Alejandro Ahmed.

No domingo (27), a Semana Paulista de Dança promove uma apresentação voltada para o público infantil, da Companhia de Danças de Diadema, com o espetáculo ‘Nas Águas do Imaginar’, de Ton Carbones e elenco.

De noite, é a vez da São Paulo Companhia de Dança, cuja direção está a cargo de Inês Bogéa, apresentar as obras ‘Veias Abertas’, de Poliane Fogaça, ‘Instante’, de Lucas Lima, e ‘Umbó’, de Leilane Teles.