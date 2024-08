CEO do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Nigro vai se aposentar até o fim do ano; saiba mais

Em nota, o hospital informou: “Durante os últimos três anos, Paulo Nigro, ao lado do Dr. Fernando Ganem, liderou o Hospital Sírio-Libanês com distinção, deixando um legado duradouro de conquistas e transformações significativas. Sua visão inovadora e dedicação foram essenciais para o crescimento e fortalecimento da instituição, que hoje ocupa uma posição de destaque no setor de saúde, mesmo em meio a um período de profundas mudanças no mercado”.

Paulo Nigro continuará a colaborar ativamente na transição para a nova liderança, um processo que já está em andamento, dando continuidade aos projetos de expansão e aprimoramento operacional.

“Há três anos, aceitei a missão de apoiar o Sírio-Libanês em sua jornada de crescimento e transformação. Agora, chegou o momento de celebrar as realizações alcançadas ao lado de um time maravilhoso. Tudo o que foi conquistado só foi possível graças ao apoio de muitos, incluindo os membros do comitê executivo, médicos do corpo clínico, colaboradores, conselheiros e parceiros de negócios. Chegou também a hora de encerrar minha carreira executiva para que eu possa me dedicar aos meus projetos pessoais”, disse Nigro.