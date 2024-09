Chef Dário Costa recebe Janaína Torres para cozinhar durante a maior regata da América Latina

Nomeada a Melhor Chef da América Latina no ano passado, Janaína foi eleita como Melhor Chef Feminina de todo o mundo pela premiação The World’s 50 Best Restaurants em 2024. À frente do Bar da Dona Onça, em São Paulo, a cozinheira levará ao evento um menu bem brasileiro, como a salada de cinco feijões com verduras nativas, seguida pelo cozido de milho crioulo feito com porco e frutos do mar.

Nascido e criado em Santos, no litoral paulista, onde comanda os restaurantes Madê e Paru, Dario Costa, ainda é responsável pela cozinha do espaço da marca Deus Ex Machina na capital de São Paulo. Voltado à cozinha afetiva praiana, o Benedita é focado nos frutos do mar feitos na brasa, assim como acontece nas demais casas do chef.