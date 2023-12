Chris Hemsworth, o Thor, surfou com o brasileiro Ítalo Ferreira em piscina de ondas; veja fotos

O campeão olímpico e mundial de surf, Ítalo Ferreira, e o ator australiano, Chris Hemsworth, conhecido por sua atuação como Thor (nos filmes da Marvel), surfaram juntos nesta quinta-feira no Boa Vista Village Surf Club, club de surf do Boa Vista Village, da JHSF, localizado em Porto Feliz (SP), no Complexo Boa Vista.

Chris Hemsworth na piscina de ondas Foto: Bruno Augusto

O atleta soube que Chris Hemsworth estaria no Brasil para participar da CCXP (feira de cultura pop) e convidou o ator, que é fã do esporte, para conhecer o Boa Vista Village Surf Club.

E não é que o Thor também é surfista? Foto: Bruno Augusto

O segundo club da JHSF será o São Paulo Surf Club, na capital, com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2024. O São Paulo Surf Club está localizado em frente à Ponte Estaiada.