Comissão sobre Estatuto das Mulheres reúne lideranças empresariais femininas na sede da ONU

O Pacto Global da ONU - Rede Brasil promove uma série de eventos durante a 68ª Sessão da Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres (CSW), na sede das Organizações das Nações Unidas, em Nova York, e vai reunir lideranças empresariais, representantes da sociedade civil, além de membros do governo federal e do Congresso Nacional. O encontro acontece nos dias 13 e 14 de março.

Tarciana Medeiros (presidente do Banco do Brasil), Alexandra Veitch, (YouTube), , Michelle Franca (AMBEV), Paula Tavares (Banco Mundial – BID) e Beatriz Accioly (Instituto Avon), Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora), estão entre as participantes das mesas de debates que vão reforçar a importância de companhias privadas e públicas se comprometerem na defesa dos direitos de mulheres e meninas, sobretudo das que mais precisam.

SAO PAULO 01-04-2023 ECONOMIA NEGOCIOS LINK PME BROADCAST AGRO Banco do Brasil para banco de fotos Fotos da Tarciana Medeiros, Presidente do Banco do Brasil FOTO Fernando Santos / BB Foto: Fernando Santos/BB

Saúde

Adriana Carvalho, head da delegação brasileira do Women 20 Brasil 2024 - grupo de engajamento do G-20 em prol da agenda de mulheres, vai liderar debate sobre Economia de Cuidado e Saúde da Mulher: a voz do W20 Brasil no G20 2024, no dia 13 de março, às 12h30, durante a 68ª Comissão sobre Estatuto das Mulheres (CSW), em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Adriana Carvalho Foto: CLAUDIO ROSCHEL BELLI

O fórum contará com a participação de Adriana Rodrigues, líder sobre o tema no W20 Brasil. Segundo estudo do Banco Mundial, mulheres gastam 3,2 vezes mais horas em cuidados não remunerados do que os homens e representam a maior parte da força de trabalho nessa área. Por outro lado, investimentos em serviços de cuidados podem gerar até 299 milhões de empregos em todo o mundo até 2035. Na América Latina, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) calcula que a contribuição econômica do trabalho não remunerado e dos cuidados representa uma média de 21,3% do PIB da região.