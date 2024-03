Conheça a sorveteria com sabores judaicos que faz sucesso em Santa Cecília

“Minha mulher até me perguntou a razão de eu querer fazer esse curso. Eu não tinha um motivo, a não ser gostar muito de cozinhar e de sorvete. Mas, depois, eu vi que queria fazer isso mesmo. Criar algo do zero”, diz. Durante a pandemia, anunciou o delivery de sorvete no grupo de trocas, vendas e notícias do bairro de Santa Cecília, Cecílias e Buarques e, segundo ele, chegou a trabalhar 14 horas por dia para suprir a demanda de pedidos - além de preparar os sorvetes, ele fazia as entregas, em grande maioria na região, de bicicleta.

Como o bairro tem uma grande comunidade judaica, Ronny, que também é judeu, levou sabores tradicionais de sua infância e da religião para os sorvetes. Um exemplo disso é a substituição da tradicional casquinha pela montagem na lafah - pão folha típico mais usado para shawarma ou sanduíches.

“Adaptamos a receita para não ser salgado, é levemente doce e aromatizado com baunilha. Passamos uma ganache na lafah, vão duas bolas de sorvete, um crocante por cima e finalizamos com um chocolatinho com simbologias judaicas”, explica Ronny.

Ele conta que no início muitos judeus entravam na loja procurando sabores kosher - alimentação que segue as regras judaicas. O sorveteiro já está em fase de elaboração de sabores kosher, mas ainda não sabe quando vai lançá-los. Para ele, é importante agradar todos os gostos e a Glidah (que significa sorvete em hebraico) também serve sabores tradicionais. “O importante é o sorvete ser bom. Eu digo que só não gosta de sorvete quem nunca provou um que fosse ótimo”.