Conheça o centro esportivo que será inaugurado ao lado do Parque do Ibirapuera em setembro

Um novo centro esportivo, batizado de Casa do Esporte, será inaugurado ao lado do Parque do Ibirapuera. Trata-se de um projeto da Newon, empresa que atua na área da saúde e desempenho esportivo, que irá atender tanto atletas profissionais quanto esportistas ocasionais.

PUBLICIDADE Com inauguração marcada para o próximo dia 12 de setembro, o espaço, com mais de 2 mil metros quadrados, irá oferecer serviços de preparação, avaliação e recuperação física. Anexa ao Parque do Ibirapuera, a Casa do Esporte vai abrigar uma equipe com mais de 25 profissionais de diversas especialidades médicas focadas no esporte, incluindo ortopedia, cardiologia, nutrologia, medicina esportiva, nutrição, fisioterapia, educação física, fisiologia, psicologia e ginecologia . Entre as novidades do espaço, aparelhos de academia que utilizam tecnologia pneumática, eliminando a necessidade de anilhas e pesos tradicionais.

Dr. Gustavo Arliani, ortopedista que lidera a equipe médica, e Pedro Parrillo, CEO da Newon Foto: Newon

Pedro Parrillo, CEO da NEWON, explica que a Casa do Esporte foi criada para atender a uma demanda crescente por serviços integrados de medicina e performance, acessíveis não só a atletas de alto rendimento , mas também a entusiastas do esporte. “Centros de excelência esportiva no modelo one stop shop, onde o usuário encontra tudo o que precisa em um só lugar, são comuns no exterior, mas ainda eram raros no Brasil”, afirma Parrillo.

Já Gustavo Arliani, ortopedista e médico do esporte à frente da equipe médica da NEWON, destaca a importância da nova unidade para fomentar a prática esportiva segura e eficaz na cidade. " A possibilidade de um corredor amador realizar um treino no Parque do Ibirapuera e, em seguida, se recuperar ou realizar um trabalho preventivo no centro esportivo, contribui para que ele continue praticando seu esporte de forma segura, alcançando seu máximo potencial”, explica Arliani.

A Casa do Esporte está localizada na Avenida República do Líbano, nº 253, no Ibirapuera.