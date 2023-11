Conheça os cantores brasileiros que estão no Campeonato Mundial de Karaokê; veja vídeos

Matheus Nachtergaele: ‘Sou alguém que viu o sofrimento, mas se empenhou para ficar mais feliz’

Ele está no teatro em ‘Molière’ e estará no cinema em ‘Auto da Compadecida 2′ e na TV em ‘Renascer’. Livre do álcool há 10 anos, ele conta como se isolou para ‘treinar sobriedade’ e diz: ‘Minha pessoa física não é nada admirável, bonitos são os personagens’