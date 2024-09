Corações gigantes espalhados por SP irão a leilão em outubro; valor médio das obras é de R$ 12 mil

Até o fim de setembro, São Paulo recebe 49 corações gigantes - que estão espalhados pelas ruas da cidade.

A exposição, patrocinada pela Unimed Nacional, faz parte da Art of Love, que este ano explora o tema “Amor por São Paulo”. Feitos em resina e pintados por artistas plásticos como Gim Arts, Vanessa Alexandre (autora da obra da foto), Bruno Badaró e MENA, os corações podem ser vistos nas avenidas Paulista, Faria Lima e Juscelino Kubitschek, além de locais como as praças da Liberdade, Silvio Romero, no Tatuapé, e Floriano Peixoto, em Santo Amaro.

Obra 'Trem das Onze', da artista plástica Vanessa Alexandre Foto: Rocca

Ao término da exposição, dia 30, será realizado um leilão com todas as obras e a renda arrecadada será destinada para os projetos de impacto social da ONG Gerando Falcões.

No leilão, que vai acontecer dia 15 de outubro no Hotel Intercontinental, o valor médio das peças será de R$ 12 mil.