O Solar Fábio Prado, instituição cultural paulistana administrada pela Fundação Padre Anchieta, realiza no dia 17 de dezembro, a partir das 11h, um Auto de Natal com a participação do Coral do Museu de Arte Sacra de São Paulo e regência de Denise Castilho.

A apresentação é gratuita e livre para todas as idades, e faz parte do projeto do espaço cultural, Música no Jardim, que traz diversas apresentações musicais ao Solar Fábio Prado.