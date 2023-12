De São Paulo para Dubai: Mundano participa hoje da COP-28

O grafiteiro e ativista Mundano está na COP-28, a convite da Hivos Global. Ele vai palestrar sobre engajamento e arte no programa Vozes pela Ação Climática, promovido pela World Wide Fund for Nature (WWF). A atividade ocorre hoje no Atelier M Rooftop Bar, situado no píer 7 da Dubai Marina.

Mundano. Foto: Leda Abuhab Foto: LEDA ABUHAB

Além desse compromisso internacional, o artista acabou de inaugurar a exposição intitulada “Resíduos Mundanos”, na Galeria Parede Viva, localizada no We Sampa, na Barra Funda. Esse espaço, que também abriga o seu atelier, serve como base para suas atividades artísticas.

A mostra é uma experiência imersiva que apresenta obras realizadas a partir de resíduos que não podem ser reciclados. Entre elas estão tintas produzidas com pigmentos provenientes de crimes ambientais, cinzas das florestas queimadas, lama de Brumadinho, papéis feitos a partir de bitucas de cigarros, e releituras de obras coletadas por catadores.