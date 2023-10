Designer e figurinista de ‘Stranger Things’ vem ao Brasil para a 7ª edição do Iguatemi Talks Fashion

A Iguatemi S.A anunciou a participação presencial de Amy Parris, designer e figurinista da série Stranger Things (Netflix) na 7ª edição do Iguatemi Talks Fashion, que acontece nos dias 17 e 18 de outubro no JK Iguatemi.

No próximo dia 18 de outubro, a profissional vai revelar, no “Talks”, seu processo criativo e falar ainda sobre a concepção de alguns dos figurinos da série.

Amy Parris Foto: Angie Olmedo

Amy Parris nasceu e cresceu no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Começou a carreira cedo, fazendo roupas para ela e seus amigos do Ensino Médio. Aprendeu a costurar com a avó e, mais tarde, aprimorou suas habilidades de design na California State University Long Beach.

Amy já trabalhou em produções de diferentes gêneros, incluindo também as séries Westworld, da HBO, e Yellowjackets, da Showtime. Seu trabalho inspirou, ainda, coleções de moda com grandes marcas americanas como Levi’s, Quiksilver, H&M, Hot Topic e PacSun.