Documentário sobre PC Farias tem sua estreia nacional no próximo dia 21 de março

Foram dez anos de pesquisa e produção no Brasil e em outros países. Dezenas de pessoas que conheceram e conviveram com PC Farias foram entrevistadas. Documentos governamentais inéditos foram encontrados .

Com direção de Chaim Litewski e Cleisson Vidal, Morcego Negro aborda as relações de poder no Brasil a partir da biografia de PC Farias. O documentário teve sua estreia no Festival É Tudo Verdade em 2023, recebendo Menção Honrosa. A pós-produtora do documentário é a Great.