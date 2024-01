Drauzio Varella estreia série sobre alergias neste domingo

A nova série do médico Drauzio Varella no ‘Fantástico’, que estreia neste domingo, dia 21, é sobre um problema que afeta mais de 60 milhões de brasileiros. Dividido em três episódios, “Alergia - O Corpo em Alerta” se aprofunda neste universo que vai além das reações como coceiras e espirros. Ela mostra o que acontece dentro do corpo, os riscos e as limitações de quem tem essa condição do sistema imunológico - número que não para de crescer -, e traz casos de indivíduos que enfrentaram situações traumáticas que colocaram a vida em risco pelo simples contato com algo que o corpo rejeita.

Drauzio Varella entrevista Fábio Kuschnir, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia Foto: Amanda Prada

”As fatalidades são bem mais comuns entre adultos do que as crianças. Mas se você não está preparado para reconhecer aquele quadro, você pode perder esse paciente”, explica Fábio Kuschnir, presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), um dos entrevistados do programa. “O que se estima é que quando chegarmos na metade deste século, cerca de 50% da população vai ser alérgica, a não ser que a gente comece a mudar para ‘ontem’. A gente está vendo a própria questão da poluição, as mudanças climáticas extremas. Isso também faz com que se tenha inundações, tempestades, ressecamento e põe uma série de alérgenos no ar”, complementa.