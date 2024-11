Exposição sobre Abdias Nascimento é destaque na programação de abertura do Sesc Franca

Para o Sesc, a mostra traz cerca de 70 pinturas e tem curadoria de Douglas Freitas, Deri Andrade e Lucas Menezes, pelo Inhotim, e de Elisa Larkin Nascimento e Julio Menezes Silva, curadores pelo Ipeafro.

Celebrado no circuito internacional das artes, Abdias Nascimento tem obras que integram coleções de renomadas instituições, como o Tate da Grã Bretanha, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), o Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Um dos mais relevantes intelectuais e pensadores da cultura brasileira do século 20, Abdias Nascimento também foi deputado federal, senador e secretário de Direitos Humanos e Cidadania do governo no Estado do Rio de Janeiro, além de professor emérito da Universidade do Estado de Nova York. Pelo conjunto da obra, foi oficialmente indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 2024, Abdias Nascimento teve seu nome inscrito no livro de Heróis e Heroínas da Pátria.