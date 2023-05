Mais de 50 mães que se dedicam a trabalhos artísticos participam da Feira na Rosenbaum

A curadora e designer Cris Rosenbaum comanda a edição especial da Feira na Rosenbaum que celebra a maternidade, entre os dias 10 e 13, no museu A Casa do Objeto Brasileiro, no bairro Pinheiros, em São Paulo. Entre os expositores, mais de 50 mães que empreendem, se dedicam a trabalhos artísticos e ao artesanato.

Cris Rosenbaum Foto: Loiro Cunha

Cris viaja para diferentes regiões para descobrir novos artesãos e designers independentes. Entre os achados está uma coleção de utilitários feita pela comunidade do município de Novo Airão, no Amazonas, a partir de madeira descartada pela indústria naval como vasos e colheres de pau decorativas.