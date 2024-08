Feira promovida pelo Hotel Emiliano retorna ao bairro dos Jardins em setembro

Em sua 12ª edição, o Emiliano Market Day, feira promovida pelo Hotel Emiliano São Paulo, retorna ao bairro dos Jardins.

PUBLICIDADE O evento, que é gratuito e aberto a hóspedes e passantes, acontecerá no dia 8 de setembro das 11h às 17h, em frente ao hotel. Na programação, workshops, aulas e palestras, além das tradicionais barracas dos melhores fornecedores do Emiliano. Este ano, a feira traz como tema principal ‘Conexões Vivas - Gastronomia, Natureza e Comunidade’, destacando a importância da relação entre esses três pilares e promovendo a sustentabilidade e a colaboração.

Chef Vivi do Emiliano Foto: Arquivo Emiliano

Promovida desde 2010, a feira é considerada uma das mais tradicionais da região e tem como propósito reunir a vizinhança, clientes e produtores locais para fomentar a cadeia de produção de alimentos orgânicos, através da aproximação entre fornecedores e o público do hotel.

Com três espaços para atividades interativas e palestras, o evento apresenta diversas barracas com produtos selecionados e uma grande cozinha a céu aberto onde será possível degustar pratos feitos pela chef Vivi Gonçalves, à frente do Restaurante Emiliano, e pelo chef Camilo Vanazzi, responsável pela cozinha do Restaurante Emile, no Rio de Janeiro.

Publicidade