Férias: Hotel em São Roque investe R$2,2 milhões em área recreativa para crianças e adolescentes

O Hotel Villa Rossa, em São Roque, investiu, segundo a empresa, R$ 2,2 milhões em uma nova área recreativa em suas instalações, chamada A Floresta.

Projeção em 3D de uma das áreas do espaço Foto: arquitetura Atelier O’R.

Voltada para criar conexão entre os hóspedes e a natureza, a área, inaugurada este ano, foi feita com materiais de baixa toxicidade e baixo impacto para o meio ambiente e tem espaços separados para crianças e adolescentes. Todo o local foi pensado para funcionar como um espaço de imersão na cultura indígena e na natureza.

“Na área dos pequenos, duas ocas foram construídas com o mesmo sistema construtivo indígena. A ideia é lembrar e trazer respeito aos povos originários da nossa região”, diz Patrícia O’Reilly, arquiteta idealizadora do projeto e sócia do Atelier O’R.

No espaço pensado para as crianças de quatro a sete anos, oficinas com materiais recicláveis, vivências sensoriais através de atividades lúdicas, peças e apresentações no miniteatro e jogos com personagens estão no cardápio.

Já para a faixa etária de oito a 12 anos, na área Aldeia dos Sonhos, se destacam as oficinas manuais que estimulam a criatividade, os jogos de salão como pebolim, ping pong, air hockey, sinuca e TV e mais um espaço coberto para jogos de quadra como queimadas, pega pegas, cornhole, gincanas de estafetas e atividade de interação com personagens e apresentações. E para os adolescentes, o piso superior contará com infraestrutura de mesa de jogos e cinema, além de espaço para baladinhas com DJ.