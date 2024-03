Governo de SP empresta retrato de Mário de Andrade, obra de Tarsila do Amaral, para mostra no Masp

Uma das obras que irão compor a exposição “Mário de Andrade: duas vidas”, do MASP (Museu de Arte de São Paulo), será o retrato do artista pintado em 1922 por Tarsila do Amaral.

A obra, que estava exposta no Palácio Boa Vista, pertence ao governo paulista e, desde 1971, integra a coleção do Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo, departamento da Secretaria da Casa Civil.

Tarsila do Amaral - retrato de Mario de Andrade 1922 Foto: Reprodução