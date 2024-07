Grandes nomes da gastronomia japonesa de SP se unem no ‘Omakase do Bem’ em prol do Rio Grande do Sul

A segunda edição do Omakase do Bem acontece na próxima segunda-feira, dia 22 de julho, no restaurante.

O evento é beneficente, 100% do lucro será doado para instituições selecionadas pelos participantes. A iniciativa partiu dos chefs Vinicius Ikeda (do The Oriental Izakaya) e Júlio Shimizu (do Noda). O jantar será realizado no Noda, na Alameda Santos, 835. Entre os participantes, nomes como Hideki Fuchikami (Washoi), Lincoln Nakasima (Naka), Henry Miyano (Kuro), Lucas Regis (Oizumi) e Kazuki Sato (Kazuki).

O jantar será servido no estilo omakase, ou seja, o convidado entrega nas mãos dos chefs toda a confiança acerca do que será servido. Serão 17 etapas divididos entre 4 pratos, 12 sushis, sobremesa e um brinde especial.

O valor do jantar é de R$ 1200 no balcão e R$1000 na mesa - incluso jantar, degustação de sakes, welcome drinque, água e cerveja artesanal da Cervejaria Prius.

Os ingressos estão disponíveis através do site do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/omakase-do-bem/251397