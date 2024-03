‘Arte para Arte’ quer arrecadar R$ 3 milhões com leilão beneficente

Com obras doadas por artistas renomados, a segunda edição do Leilão ‘Arte Para Arte’ acontece no próximo dia 4 de abril no Hotel Emiliano São Paulo.

Com curadoria de Pedro Buarque de Hollanda, o evento promove uma celebração do talento brasileiro e o apoio à formação artística como transformação social. "O leilão apoia instituições que utilizam a arte como meio de transformação da vida de pessoas que não teriam possibilidade de acessar a educação necessária para alcançar seus objetivos. A quantidade de pessoas que não conseguem desenvolver o seu potencial artístico no Brasil, por conta da inacessibilidade aos meios necessários para o desenvolvimento de suas carreiras, é gigantesco. O nosso propósito é ajudar a minimizar esta discrepância estrutural", disse Hollanda.

A curadoria é de Pedro Buarque de Hollanda Foto: Adriana Varejão

Com a noite, o hotel pretende arrecadar R$ 3milhões. O valor será 100% revertido para instituições parceiras, como o Galpão Bela Maré, no Rio, e a Casa do Povo, em SP.

Entre os artistas que doaram suas obras para a causa estão: Adriana Varejão, Vik Muniz, Luiz Zerbini, Márcia Falcão e outros. Parte das obras estarão em exposição um dia antes, dia 3 de abril, na abertura da SP-Arte.

O evento ainda vai contar com shows de António Zambujo e Ney Matogrosso.