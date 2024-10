InCor recebe prêmio internacional por inovação em IA no diagnóstico de arritmias

O Instituto do Coração (InCor) HCFMUSP conquistou o prêmio “George Moody Physionet Challenge 2024″, na Alemanha, pelo desenvolvimento de um algoritmo de Inteligência Artificial (IA) capaz de classificar 11 tipos de arritmias a partir de imagens digitalizadas de eletrocardiogramas (ECGs).

A solução se destaca pela capacidade de analisar tanto exames digitais quanto fotos de registros em papel, oferecendo maior precisão no diagnóstico, especialmente em regiões com acesso limitado a tecnologias avançadas.

InCor recebe prêmio internacional. WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Foto: WERTHER SANTANA

Marco Antonio Gutierrez, diretor de TI do InCor, falou sobre o projeto: “O projeto reforça a capacidade de inovação do Instituto, promovendo diagnósticos mais rápidos e precisos em qualquer parte do mundo”.